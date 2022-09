PRESIDENTE: pesquisa mostra Bolsonaro à frente de Lula em Votuporanga e cidades da região

Pesquisas da SINFOR Consultoria e Pesquisa, contratadas pelo SBT no interior, mostram que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) é o preferido nas intenções de voto de 15 cidades das regiões do oeste e noroeste paulista. Embor​​a o candidato Lula, do PT, lidere as pesquisas nacionais, no interior de SP, Bolsonaro deve ser mais votado.

Nas intenções de​ voto​ estimulado para presidente, a única cidade onde há equilíbrio é a maior delas. Em São José do Rio Preto, Bolsonaro empata tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa com o candidato Lula, do PT. O atual presidente tem 36,3% e Lula aparece em seguida, com 34,4%. Simone Tebet (MDB) é a terceira, com 6,7%.

Em Presidente Prudente, Bolsonaro tem 38,3%, seguido de Lula, com 33,3% e Ciro Gomes, que tem 4,7%.

Em Araçatuba, a diferença é maior: Bolsonaro tem 40,2% das intenções de voto para continuar no cargo e Lula 24,4%. A terceira colocada é Simone Tebet, do MDB, com 3,8%.

Os pesquisadores da SINFOR ouviram entre 400 e 900 pessoas em cada cidade, dependendo do tamanho do colégio eleitoral de cada uma delas. Em Presidente Prudente, foram ouvidas 600 pessoas, em Rio Preto 900 e, em Araçatuba, 500 eleitores.

FONTE: SBT INTERIOR

Registros das pesquisas no TSE

Adamantina

​BR-06393/2022​

Andradina

​BR-02187/2022

Araçatuba

BR-08513/2022

​Bastos

BR-09825/2022

Barretos

​BR-02942/2022

Birigui

BR-05257/2022

Catanduva

BR-03613/2022

Fernandópolis

BR-03481/2022

Jales

BR-03688/2022

​Lins

BR-04579/2022

Olímpia

BR-07629/2022

Presidente Prudente

BR-09474/2022

​Santa Fé do Sul

BR-07591/2022

São José do Rio Preto

BR-08695/2022

​Votuporanga​

BR-02148/2022