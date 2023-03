Presidente da Câmara destaca o lançamento do programa Medicina da Família em Votuporanga

Na manhã desta quinta-feira, 2, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Daniel David participou de evento que marcou o início da Residência Médica em Medicina da Família e da Comunidade em Votuporanga.

Representando o Legislativo votuporanguense, Daniel esteve presente na mesa principal do evento realizado no anfiteatro do Parque da Cultura.

Três novos médicos atuarão no programa “Medicina de Família e Comunidade” na Unidade Básica do bairro Vila América; atendimento será com foco na humanização e prevenção da saúde

Avançando com o programa de governo do município, o prefeito Jorge Seba anunciou na manhã desta quinta-feira (2/3), no Parque da Cultura, o início do Programa Municipal de Residência Médica em “Medicina de Família e Comunidade” com três novos médicos residentes. Os profissionais, da primeira turma que integra o programa de Atenção Primária à Saúde do município, atuarão na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila América na estratégia da Saúde da Família com foco na humanização e prevenção da saúde.