Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga está em novo endereço

Procon, Ouvidoria e Controladoria Geral do Município também mudaram para novo prédio

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga atende em novo endereço a partir desta semana, portanto, nesta terça (15/6) e quinta-feira (17/6), os atendimentos serão na Avenida da Saudade, 2603, bairro Cidade Nova. A mudança tem como objetivo oferecer espaço mais amplo e adequado para atendimento dos doadores de sangue.

As doações ocorrem às terças, das 15h às 18h, e às quintas, das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento. Todo primeiro sábado de cada mês, exceto em feriados, também ocorrem doações, das 8h às 11h, com necessidade de agendamento prévio.

A Unidade de Coleta de Sangue atende pelo (17) 3423-2986 ou whatsapp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Semana Sangue Bom

Nesta segunda-feira (14/6) é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e, em virtude da data, a Unidade de Coleta de Votuporanga participa da “Semana Sangue Bom”, campanha idealizada pela TV TEM, em parceria com hemocentros do interior de São Paulo, para incentivar a doação de sangue. A campanha segue até sexta-feira (18/6).

Procon, Ouvidoria e Controladoria Geral

Quem precisar de atendimento do Procon, da Ouvidoria ou Controladoria Geral do Município, a partir desta segunda-feira (14/6), também deve se atentar para a mudança de endereço. Os três órgãos, agora, atendem na Rua Paraíba nº 3232, entre as Ruas São Paulo e Bahia. O horário de atendimento ao público continua o mesmo, das 9 às 15 horas. O telefone do Procon permanece o 3422-8930 e da Ouvidoria também continua sendo o 0800-770-3590 ou, também, pelo whatsapp 3405-9700, opção 2.