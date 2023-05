Presidente da Câmara de Votuporanga quer nome de praça Padre Silvio Roberto

Um dos mais estimados e queridos padres de Votuporanga e região poderá ter o seu nome eternizado em uma praça pública na área da paróquia que conduziu durante décadas.

O padre Silvio Roberto dos Santos – que durante muitos anos foi o pároco da Igreja de Santa Luzia, poderá ter o seu nome eternizado na praça pública que leva o nome da igreja.

A iniciativa é do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Daniel David, que apresentou o projeto durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 22.

Neste sentido, Daniel David encaminhou ofício especial ao Bispado de Votuporanga propondo a denominação do logradouro público em Praça Silvio Roberto dos Santos – que faleceu no dia 7 de fevereiro deste ano, aos 71 anos de idade. A sua morte provocou grande comoção em Votuporanga, São José do Rio Preto (onde foi pároco nos últimos anos) e na região.

Conforme o vereador Daniel David, padre Silvio deixou um grande legado para diversas gerações através de suas ações na Paróquia Santa Luzia e em toda comunidade votuporanguense. “Sendo um grande líder e fiel cidadão votuporanguense”, destacou.

Daniel justifica que padre Silvio realizou uma lista com mais de 70 projetos na cidade. Isso porque ele também participou da fundação de outras quatro paróquias, onde desenvolveu trabalhos notáveis com crianças, jovens, adultos, idosos, sem contar as inúmeras edições dos seus tradicionais eventos envolvendo misses.

Além de padre, Silvio foi escritor, modelo, psicólogo e trabalhou durante muitos anos na TV, sempre elevando o nome de Votuporanga nos quatro cantos do Brasil. “Diante de sua trajetória, torna-se relevante que esse saudoso padre possa ter seu nome eternizado junto a Praça Santa Luzia por esse bispado, já que aquele logradouro público não pertence ao poder público municipal”, destacou Daniel.

Desta forma, o presidente da Câmara está solicitando ao Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, que seja faça estudos para que a praça de Santa Luzia ganhe o nome de “Praça Padre Silvio Roberto dos Santos”, “já que se trata de um pedido não deste vereador, mas, de diversos moradores de nossa comunidade”, destacou.

Durante a sessão ordinária, o colega vereador sugeriu ao presidente Daniel que viabilize, através de parceria com empresários e a comunidade em geral para a colocação de um busto do padre Silvio na praça que poderá eternizar o seu nome, caso aprovado pela Diocese de Votuporanga.