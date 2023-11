Jovem encontra carteira com dinheiro perdida, procura dono e devolve

Na última quarta-feira, 1º de novembro, o jovem jalesense Vinicius Barbosa realizou um gesto notável de honestidade.

Enquanto passava pela Av. Francisco Jalles, próximo ao Viaduto, deparou-se com uma carteira que havia sido perdida. No interior da carteira, havia documentos e comprovantes de aluguel que continham o endereço do legítimo dono.

Ao FocoNews, Vinicius disse que quando viu a carteira já imaginou como faria para encontrar o dono: “Quando eu saí do serviço, fui diretamente ao endereço indicado nos documentos. Vi que havia algumas contas e comprovantes de aluguel que continham o endereço dele. Esperei em frente à residência pela chegada do dono e devolvi a carteira!”.

Além de documentos pessoais, a carteira continha uma quantia de R$ 134,00 e diversos cartões. Apesar do dono da carteira oferecer uma recompensa, Vinicius recusou-a, enfatizando a importância de agir com integridade e bondade. Foco News