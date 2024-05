Pregador e palestrante, Tiago Brunet faz evento em Rio Preto nesta quinta (9)

Escritor, pregador, treinador de líderes e conselheiro de grandes personalidades, Tiago Brunet desembarca em Rio Preto nesta quinta-feira (9) para comandar a Noite do Destino. Trata-se de evento-mensagem que dura cerca de 2 horas. Em um ambiente espiritual, o convidado se conecta com o Criador de todas as coisas e recebe as instruções que vão mudar sua vida. O evento será na Cabana Church, a partir das 19 horas.

Em seu Instagram, onde tem 7 milhões de seguidores, Brunet afirmou que parte da renda da palestra de hoje, em Rio Preto, será destinada as vítimas do Rio Grande do Sul.

Tiago Brunet

Casado com Jeanine e pai de Júlia, José, Joaquim e Jasmim, Tiago Brunet é mensageiro de boas notícias e instrutor de princípios milenares. Líder do ministério Casa de Destino, Brunet organiza a Conferência Destino, uma vez por ano, e a Noite de Destino, um tour que viaja o Brasil e o mundo. Fundador do Instituto Destiny, ele aplica treinamentos e cursos de desenvolvimento pessoal no Brasil e no mundo. É especialista em decodificar princípios milenares e aplicar de forma prática nas áreas: emocional, profissional, financeira, familiar e espiritual.