Cidades da região de Rio Preto começaram os preparativos para o retorno das atividades presenciais em agosto nas escolas municipais. A estimativa é que as instituições públicas de ensino da rede básica recebam mais da metade dos alunos por dia. Em alguns municípios, como Mirassol, atividades presenciais já acontecem com até 60% dos alunos matriculados diariamente.

Em Rio Preto, a Secretaria Municipal de Educação confirmou ao Diário que trabalha com a possibilidade de retorno das atividades presenciais em agosto. Nesta segunda-feira, 19, o prefeito Edinho Araújo declarou que o retorno deve ser optativo e de forma escalonada a partir do mês que vem. Não foi informado, porém, a data do retorno.

Segundo o vice-presidente das regionais do interior da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Marcelo Batista, a maioria das escolas do noroeste do Estado de São Paulo já sinalizou o retorno em agosto. “A previsão é que retornaremos dia 2 de agosto, obedecendo os protocolos sanitários e com 35% da capacidade de alunos por dia. Depois do retorno, em 15 dias, faremos uma nova avaliação, dependendo aumentamos para 50% a capacidade de alunos por dia e assim progressivamente”, declarou o também secretário da educação de Votuporanga.

No início de julho, a Secretaria Estadual de Educação acabou com a porcentagem máxima de alunos por dia nas escolas de São Paulo. Agora, cada instituição de ensino pode decidir junto aos Comitês de Enfrentamento ao Coronavírus dos municípios sobre a quantidade de alunos que vão receber por dia.

Mirassol é uma das cidades do Noroeste Paulista que já retornaram com atividades presenciais. Nesta semana, inclusive, a diretoria municipal de educação do município aumentou de 35% para 60% o número de alunos que podem ser recebidos por dias nas escolas. “Estamos com aulas presenciais desde fevereiro, só tivemos um recesso de dez dias e optamos por não antecipar as férias”, disse a diretora de educação de Mirassol, Luzia de Fátima Paula.