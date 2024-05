Prefeitura repassa mais de R$11 milhões em recursos para entidades neste ano

No total, 21 entidades vinculadas a Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura são beneficiadas.

O prefeito Jorge Seba reuniu na manhã desta quinta-feira (23/5), no Parque da Cultura, representantes de 21 entidades vinculadas às Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Educação, Saúde e Cultura e Turismo para anunciar o montante de R$11,4 milhões de recursos municipal, estadual e federal, que estão sendo pagos no decorrer deste ano. Deste valor, cerca de R$ 756 mil foram recursos adquiridos por meio da campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso do ano anterior.

“Sabemos que as instituições precisam destes recursos para que possam dar andamento em seus projetos e continuar ajudando as pessoas que mais necessitam. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez anunciando este repasse, agradeço a todas as entidades parceiras que executam com maestria o trabalho de cuidar de pessoas”, disse o prefeito.

Além do prefeito e dos representantes das entidades, também participaram do ato a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito, Cabo Valter; o presidente da Câmara, Daniel David; o vice-presidente da Associação dos Contabilistas, Gilson Fonseca; e Tânia Lima, representando o Banco do Brasil, que também contribuiu com R$ 280 mil adquiridos por meio do Programa de Voluntariado da instituição.

Campanha “Aquece Votu”

Na ocasião, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, aproveitou a oportunidade para anunciar o lançamento de mais uma edição da campanha “Aquece Votu”. A iniciativa tem o intuito de arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com as entidades assistenciais que ajudam essa população.

“Em breve, as temperaturas já começam a baixar em nossa região e para que mais uma vez nossa campanha possa ser um sucesso, contamos com o apoio e colaboração de toda a população de Votuporanga e clubes de serviços que têm nos ajudado sempre, assim como as entidades que estão sempre ativas. Conforme as doações forem chegando, que podem ser cobertores, mantas, blusas de frio, calças, jaquetas, meias e outros acessórios de inverno, vamos encaminhá-los de acordo com as necessidades de quem precisar e esses itens podem ser entregues diretamente aqui conosco no Fundo Social, no ‘Roupas Solidárias’ ou então através de ligações, que iremos buscar. Desde já agradeço a solidariedade de todos, porque sei que mais uma vez teremos essa parceria com a sociedade”, destaca Rose Seba.

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, localizado na rua Pará, nº 3.227 (junto da Prefeitura) e o telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.