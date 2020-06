Essa próxima live é integrada ao projeto de formação online “Diálogos Pedagógicos: Educação em época de Pandemia”, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação. De acordo com o Secretário Marcelo Batista, “os encontros têm como objetivo manter o diálogo em meio ao distanciamento social entre todos e garantir a continuidade do processo educacional nos lares de nossas crianças”.

Na live será abordado temas relacionados ao comportamento infantil e ansiedade, com participação especial do Médico Psiquiatra José Robson Samara Júnior, profissional integrante do PAM – Programa Aprender Melhor. A transmissão será mediada pelo Secretário Municipal da Educação.

Programa Educação em Casa

Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga vem desenvolvendo uma série de ações, entre elas, está o programa “Educação em Casa”, que tem como objetivo a continuidade no aprendizado dos alunos por meio de atividades impressas e em plataformas de mídias, incluindo gravação de videoaulas por professores da Rede Municipal de Ensino.

Ainda neste programa, famílias residentes da Zona Rural ou de bairros com barreiras, que são aquelas áreas que possuem obstáculos, como rodovias e pontes, por exemplo, foram beneficiadas com os kits de uniformes escolares e com atividades impressas. Com os devidos cuidados de higiene, profissionais vão até às famílias com o objetivo de manter o ensino-aprendizagem contínuo, com atividades impressas, e orientações para o acesso às atividades online, de acordo com a disponibilidade de cada família.