Prefeitura promove mega ação para divulgar Campanha de Multivacinação no município e na área rural

Zé Gotinha, Transformer, Barbie e Super-Heróis percorrerão a Rua Amazonas a partir das 9h30; Secretaria da Saúde também realizará vacinação na área rural

Uma mega ação da Prefeitura para divulgar a Campanha de Multivacinação será realizada neste sábado (7/10), a partir das 9h30 na Rua Amazonas, e contará com a participação de ilustres convidados: o tradicional Zé Gotinha, o robô alienígena Transformers, a famosa boneca Barbie, Homem Aranha e muito mais super-heróis.

Durante o percurso, o objetivo é alertar e informar que neste dia, todos os Consultórios Municipais estarão abertos, das 8h às 16h, realizando a imunização, além da importância da atualização do Cartão de Vacina. O ponto de partida dos personagens será na escola estadual “Dr. José Manoel Lobo”, acompanhados pela fanfarra do Clube de Desbravadores Brisas Suaves, da Escola Adventista; do consultório itinerante (ônibus) da Secretaria da Saúde que fará a vacinação na área rural; integrantes do Corpo de Bombeiros; e agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. A ação conta com o apoio do Rotary Club Novas Gerações e Interact.

O cronograma do esquema vacinal também inclui a área rural, através de um roteiro que sairá da Secretaria da Saúde acompanhada por uma equipe de enfermeiros, logo após o término da ação na área central.

Outra novidade é a utilização dos óculos de realidade virtual, onde, pela primeira vez, enquanto as crianças estiverem sendo imunizadas nas unidades de saúde, poderão curtir o momento de uma forma muito criativa e emocionante através do acessório, assistindo e interagindo com imagens que parecem cenas reais.

Durante a semana, as doses da Campanha de Multivacinação também estão disponíveis nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O objetivo é atender crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina.

Os pais ou responsáveis devem levar o Cartão de Vacina das crianças para atualização de vacinas, como sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças. As crianças matriculadas nas escolas da rede municipal também receberam um comunicado bem lúdico como forma de aviso aos pais ou responsáveis sobre a campanha.