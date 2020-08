Profissionais das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social oferecerão orientações sobre diversos temas ligados à Primeiríssima Infância. Nesta segunda-feira (24/8), foi disponibilizado o vídeo com o tema “A importância do vínculo afetivo”, com a articuladora municipal do programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância”, Silvia Letícia de Faria.

O segundo vídeo será publicado na terça-feira (25/8) com o tema “A importância do Pré-Natal e benefícios do parto natural”. As orientações serão informadas pelo supervisor de enfermagem da Maternidade da Santa Casa de Votuporanga, Rodrigo Soares Ribeiro.

Na quarta-feira (26/8), o tema será “Puerpério e amamentação”, com a enfermeira responsável técnica do Banco de Leite Humano da Secretaria Municipal da Saúde, Angela Danúbia Garcia Franco.

“As famílias e o isolamento social” será o tema do vídeo de quinta-feira (27/8), com a Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social, Lucivaine Galan Saraiva.

Para encerrar a semana, na sexta-feira (28/8), a professora da Rede Municipal de Votuporanga, Cintia Ferreira de Oliveira, falará sobre “A importância do brincar”.

A Semana do Bebê conta com a parceria do Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância”.