Prefeitura oferece curso de Produção de Vídeo Mobile

Serão ofertadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II

Saber produzir e editar vídeos publicitários curtos utilizando dispositivos móveis, como tablets e smartphones, é fundamental na divulgação de conteúdos para as mídias digitais. Atenta a essa necessidade, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abre vagas para o curso de Produção de Vídeo Mobile. As inscrições devem ser feitas de 2 a 5 de julho, presencialmente, no Parque da Cultura, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, das 8h às 16h.

A capacitação é destinada para quem atua na área de comunicação e deseja dominar técnicas de gravação e edição de vídeos curtos para divulgar produtos e serviços nas mídias sociais. Serão ofertadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II. As aulas serão realizadas no Parque da Cultura, previstas para ocorrerem de segunda a quinta-feira, de 29 de julho a 7 de agosto. Para realização da matrícula é necessário que os interessados apresentem RG e CPF.

Durante a capacitação, os interessados aprenderão conceitos básicos de pré-produção, como elaboração da ideia, produção do roteiro e organização de técnicas mobile; Reconhecimento da linguagem de vídeo para internet, considerando as diferenças entre plataformas, aplicativos e streaming; Utilização equipamentos de produção, como câmeras, smartphones, microfones, iluminação, gravadores e softwares; Técnicas de apresentação de produtos e serviços, como packshot e composição da imagem; Gravar e editar vídeos para mídias sociais e Publicar vídeos na internet, considerando diferentes formatos, codecs e compressão.

Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.