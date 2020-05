Para garantir a segurança e o conforto dos munícipes, está sendo realizado um trabalho conjunto entre as Secretarias Municipais da Cidade, com participação também da Defesa Civil; da Cultura e Turismo; de Trânsito, Transporte e Segurança; e da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – Saev Ambiental.

Desta forma, a Prefeitura de Votuporanga disponibilizará a estrutura necessária para contribuir com a espera pelo atendimento da agência, como som para a chamada de senhas e água para os munícipes que estiverem aguardando na Concha Acústica. A Defesa Civil estará no local para contribuir com a organização do atendimento.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança e a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, realizarão o trabalho de organização e segurança para a travessia de pedestres pela rua São Paulo, sentido Caixa Econômica Federal.

A Saev Ambiental incluirá a Concha Acústica e mediações na lista dos locais atendidos para a desinfecção de ruas e calçadas usando o caminhão-pipa da Autarquia com solução de água e hipoclorito de sódio.

É importante ressaltar que só poderão adentrar ao espaço pessoas que estiverem fazendo o uso de máscara facial, como determina também o Decreto Municipal 12.262, de 22 de abril de 2020.