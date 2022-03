Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões de recursos próprios em ampliação de escolas municipais

Juntas, as obras resultarão na abertura de cerca de 240 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos

A Prefeitura de Votuporanga tem ampliado os investimentos em diversas obras por todas as regiões da cidade. Atualmente mais de 20 estão em andamento, entre elas, as ampliações de três escolas municipais: Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu; o Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João; e o Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen.

Ao todo, mais de R$ 2,7 milhões de recursos próprios estão sendo investidos nessas unidades de ensino. Juntas, as obras resultarão na abertura de cerca de 240 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos.

Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”

O Cemei do bairro Pacaembu ganhará mais quatro salas de aula que resultarão na abertura de turmas do Pré I e Pré II, que até então a escola não oferecia. Serão 100 novas vagas para crianças de 4 e 5 anos, entre turmas da manhã e da tarde, para completar o ciclo da Educação Infantil na unidade, que passará a contar com Berçário I e II, Maternal I e II e Pré I e II.

Estão sendo investidos cerca de R$ 1.373.248,74 de recursos próprios na obra que está com cerca de 50% dos trabalhos executados.

Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”

O Cemei do bairro São João também está sendo ampliado, passando dos atuais 733 para 1.017 m². Nesta escola, após conclusão da obra, serão abertas mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos.

Entre as melhorias estão previstas a construção de três amplas novas salas de aula, bem como vestiários de alunos (masculino e feminino) e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais (masculino e feminino). Também consta na obra, reforma e adequação da cozinha, lavanderia, lactário, rouparia, amamentação, depósito de matérias de limpeza e sanitários, além de pintura em geral. Serão ampliados o setor administrativo, sala do maternal, pátio e refeitório, além da criação de cinco solários em salas de aulas existentes para melhoria das atividades de recreação das crianças.

Com investimento de R$ 1.114.207,27 de recursos próprios, a obra também está em fase bastante avançada com cerca de 60% do cronograma executados.

Cemei “Benedita Alves de Oliveira”

No Cemei de Simonsen, a Prefeitura também iniciou uma obra de ampliação na área administrativa com a construção de banheiros para funcionários e uma nova secretaria.

No ano passado, a unidade havia passado por reforma com ampliação de duas salas de aulas, construção de três banheiros, sendo um com acessibilidade de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, além de solários para as crianças.

A unidade atende crianças com idade escolar até cinco anos e atualmente possui 55 alunos matriculados entre turmas de Berçário, Maternal e Pré-Escola.