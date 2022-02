Mulher corta pênis de ex após descobrir abuso do filho

Uma mulher de 29 anos cortou o pênis do ex-companheiro durante uma relação sexual, em Crucilândia (MG). Segundo a Polícia Militar, ela compareceu até a delegacia da cidade com a faca utilizada no crime e informou que planejou o ato após saber que o homem teria abusado sexualmente do filho, de 4 anos. O caso ocorreu ontem por volta das 14h30.

Segundo boletim de ocorrência, o menino relatou para a mãe que o homem teria praticado atos libidinosos com ele e, ao ter ciência do crime, a mulher resolveu armar contra o homem. Ela foi até a casa dele e, durante o sexo, cortou a genitália dele com uma faca. O homem, de 39 anos, foi socorrido para o hospital da cidade e transferido para o Hospital Regional de Betim.

A mulher deve responder por lesão corporal e foi detida, já que tinha um mandado de prisão em Itaúna. O motivo do mandado não foi revelado pela polícia.

A criança foi deixada com a tia. O rapaz ainda está internado, segundo a polícia.

As identidades dos envolvidos não foram reveladas e, por essa razão, o UOL não conseguiu localizar as defesas de ambos.