Também foi determinado o afastamento da equipe do Setor de Imunização enquanto o processo estiver em investigação

Na sexta-feira (19/3), a Prefeitura tomou ciência, com indignação, da suspeita de moradores que possam ter furado a fila de vacinação contra a Covid-19, na cidade. Imediatamente, o prefeito Jorge Seba determinou abertura de sindicância administrativa para apurar fatos relacionados às denúncias de possíveis irregularidades. Na sequência, a Procuradoria Geral do Município publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, a Portaria nº 193, constituindo a Comissão de Sindicância que fará apuração.