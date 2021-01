Bombeiros de Jales capturam capivara em garagem de residência

A equipe do Corpo de Bombeiros de Jales capturou na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro, uma capivara que havia invadido uma residência no Córrego do Matãozinho.

Segundo o relato de um dos moradores ao FocoNews, o animal estava em um canto da garagem e foi avistado quando a família iria sair para trabalhar, por volta das 07h30.

O animal foi colocado dentro de uma gaiola para ser devolvido em um local adequado próximo a uma represa ou em algum rio na região.

A capivara é uma espécie de mamífero roedor, são animais calmos e mansos, nativos da América do Sul. Vivem em locais próximos ao ambiente aquático, pois precisam da água para várias de suas atividades, como esconder de predadores e reproduzir-se.