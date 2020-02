Prefeitura entrega reforma e ampliação da UPA 24h e acessibilidade de Unidades de Saúde

A reforma, ampliação da sala de espera e acessibilidade da UPA 24 horas contou com investimento de R$ 76.845,47. A obra vem ao encontro com a boa qualificação da Unidade, que passou de porte 2 para porte 4, que consiste no aumento do número de profissionais para atender a população, além de aumento na contrapartida de custeio mensal do Ministério da Saúde para o Município.

No total, para atender às normas orientadas pelo Ministério da Saúde, foram investidos cerca de R$ 280 mil de recursos próprios em todas as 11 unidades contempladas nesta segunda etapa que são: UPA 24 horas, o SAMU 192, no Parque Saúde; Transporte Saúde-Ambulância, localizada na Rua Venezuela, na Vila Aureliano, próximo à Câmara Municipal de Votuporanga; Pronto Atendimento Municipal “Fortunata Germano Pozzobon”, Clínica da Mulher, PAS III “Dr. Jonas Pires Corrêa”, no bairro Pozzobon; Ambulatório de Saúde Mental “Joana Bezerra Evangelista”, no bairro Pozzobon; e USF “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”, no bairro Pozzobon. Além destas, os Consultórios Municipais “Carmem Martin Maria Morettin”, no Jardim Pinheiros; “Daniele Cristine Lamana”, no Parque das Nações, e o “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras, também receberam novos dispositivos de acessibilidade.

Somente o Pronto Atendimento Municipal “Fortunata Germano Pozzobon”, Clínica da Mulher, PAS III “Dr. Jonas Pires Corrêa”, no bairro Pozzobon, receberam R$ 97.264,67 de investimento.

Primeira etapa

Na primeira etapa das obras, com investimento de cerca de R$ 390 mil, 11 Unidades de Saúde já haviam recebido as melhorias, sendo elas: Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”; Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros”; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior”; Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”; Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”; Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”; Posto de Atendimento à Saúde (PAS) “Dr. Jamilo Elias Zeitune” e Serviço de Atendimento Especializado (SAE) “José Pedro de Oliveira”.

Entre os serviços implantados estão rampas de acesso, corrimão, piso tátil e adaptação de banheiros para deficientes. Além disso, foram realizadas reformas como pinturas e reparos de pisos e telhados.

Centro de Eventos

Ainda nesta quinta-feira (20/2), às 9h, será realizada visita e entrega simbólica da obra de construção da rede de esgotos e emissário do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, realizada pela Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental.