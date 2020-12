O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e o Recanto dos Focinhos estão localizados na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, no fundo do 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga. A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador; 51m² de um anexo, ao lado da Casa do Zelador, com cozinha para o preparo da alimentação dos animais, copa para os funcionários e depósito, além de cinco baias de isolamento e quatro salas de maternal. O local também contará com um pergolado. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias.

O Recanto dos Focinhos é um abrigo de passagem que tem capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades.