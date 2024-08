Prefeitura e Senac seguem com vagas gratuitas para curso de Modelista de Malharia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade do CTMO, das 9h às 15h

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, segue com vagas abertas para o curso de Modelista de Malharia.

Interessados em fazer inscrições devem se dirigir à unidade do CTMO, das 9h às 15h, portando documentos de identificação como RG e CPF. Os cursos serão oferecidos no local das inscrições, seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento.

Modelista de Malharia

O curso oferece vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental II, previsto para ocorrer de 26 de agosto a 19 de dezembro, com carga de 180 horas, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Serviço:

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221 – San Remo

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)

Rua: Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso

Telefone: (17) 3406-1488, ramal 29