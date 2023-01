Prefeitura e Saev celebram um ano da Atividade Delegada Ambiental em Votuporanga

Votuporanga é a segunda cidade do Estado a implantar o serviço de proteção ambiental

O prefeito Jorge Seba participou na manhã da última segunda-feira (23/1), na Base da Polícia Ambiental de Votuporanga, de uma apresentação sobre o primeiro ano da Atividade Delegada Ambiental implantada no município, sendo a segunda do Estado de São Paulo. O convênio, que foi assinado no ano passado pelo presidente da Alesp e deputado estadual Carlão Pignatari, tem como objetivo oferecer mais segurança à área rural e preservar o meio ambiente, por meio de parceria com a Saev Ambiental e Prefeitura.

Estiveram presentes representantes da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, superintendente e Luciano Passoni, superintendente Adjunto; Marcos Moreno, secretário de Trânsito, Transporte e Segurança; autoridades da Polícia Ambiental, a tenente Sarah de Carvalho Barbosa e o capitão Alonso Ferreira; Pedro Stefanelli, presidente do Sindicato Rural; e produtores rurais de Votuporanga.

A Atividade Delegada Ambiental desenvolvida em Votuporanga, conta com o apoio do patrulhamento da Polícia Ambiental por meio de duas viaturas que abrange 13 municípios, sendo uma de uso exclusivo em Votuporanga durante o dia e outra utilizada em determinados períodos da madrugada. Conforme proposto no convênio, são desenvolvidos dois tipos principais de atividades direcionadas às questões ambientais: Atividades de Segurança Pública Rural e Atividades de Meio Ambiente, através de prevenção a invasões em logradouros públicos e também da segurança da represa, além de supervisionar e prevenir outras irregularidades municipais ambientais.

Entre as ações desenvolvidas pela Atividade de Segurança Pública Rural, destaca-se a implantação na área rural do Programa Vizinhança Solidária, com o objetivo de criar um canal entre os moradores daquela região e ampliar a comunicação entre si para colaborar na segurança, através de grupos de WhatsApp e também do cadastramento da propriedade rural no Plus Code, por meio de um código gerado no Google Maps e entregue ao dono, funcionando como uma espécie de endereço eletrônico para ser localizada com fácil acesso na zona rural, o que já conta com 1.189 famílias cadastradas.

As principais ações das Atividade de Meio Ambiente, são realizadas por meio de vistorias para coibir invasões em Área de Preservação Permanente (APP), descarte irregular de resíduos sólidos e proibição ao acesso de pessoas não autorizadas à represa municipal.

O prefeito Jorge Seba destacou a importância do serviço para a população, inclusive, proprietários e produtores rurais. “O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Atividade Delegada da Polícia Ambiental, com a atuação de policiais em dias de folga, é para trazer mais segurança, principalmente para a zona rural, e cuidados com o meio ambiente. Em um ano, já são mais de mil famílias beneficiadas pela competência e profissionalismo dessa equipe que não mede esforços para estar cada vez mais próxima da população”.