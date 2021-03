Prefeitura divulga que Hospital de Campanha está com a construção em ritmo acelerado

Santa Casa disponibiliza o espaço onde funciona o estacionamento de veículos para instalação de 23 leitos de suporte com respirador

A construção do hospital de campanha de Votuporanga segue em andamento nos finais de semana. A obra deve ficar pronta nos próximos dias. Hoje (28), o prefeito Jorge Seba postou em sua rede social o andamento da construção no local onde havia um estacionamento nos fundos da Santa Casa.

Seba destacou o trabalho acelerado dos operários e agradeceu o apoio de empresários e de empresas terceirizadas, como a Cantoia Figueiredo e a Elektro pela agilidade nos trabalhos. O hospital vai oferecer 23 vagas de UTI para pacientes graves com covid. Atualmente Votuporanga, assim como todo o estado, enfrenta um colapso sem vagas para internações.

No último domingo, Seba esteve reunido com equipes da Secretaria da Saúde, da Santa Casa e com o deputado estadual Carlão Pignatari onde foram definidas as ações para implantação deste hospital de campanha.

A Santa Casa está disponibilizando o espaço onde funciona o estacionamento de veículos para instalação de 23 leitos de suporte com respirador. “Destes 23 leitos, 11 são aqueles que hoje estão localizados na UPA e outros 12 novos leitos passarão a ser oferecidos para ampliar a capacidade de atendimento dos pacientes. É mais uma ação concreta que o Município vem desenvolvendo para dar assistência à saúde às pessoas”, explicou Seba.

A previsão é de que a estrutura seja montada o mais rápido possível, segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix. Com a ativação do novo hospital de campanha, a expectativa é de que a UPA consiga ampliar a capacidade de leitos de enfermaria para 18 e ficar com atendimento de casos mais leves.