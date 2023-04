Prefeitura de Votuporanga repassa 10 toneladas de alimentos para entidades

Ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); até outubro serão entregues 78 mil quilos

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, entregou, neste mês, cerca de 10 toneladas de alimentos que foram repassados para 15 entidades assistenciais atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que tem o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. A estimativa é que até o mês de outubro sejam entregues 78 mil quilos de alimentos.

A entrega ocorreu no Banco de Alimentos e contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, e de representantes das entidades.

“Essa ação é importante porque contribui com o escoamento da produção agrícola dos nossos agricultores e leva alimentos saudáveis e de qualidade para famílias em vulnerabilidade”, explicou o secretário Rodrigo Beleza.

A primeira-dama Rose Seba ressaltou a importância das entidades nessa ação. “Agradecemos, mais uma vez, a parceria com todas as entidades que sempre nos apoiam com ações sociais voltadas às famílias mais necessitadas da nossa cidade”.

O PAA consiste na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.