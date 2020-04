As doações serão repassadas às famílias que após a visita da Secretaria de Direitos Humanos estão aguardando vagas no projeto de auxílio desemprego “Votuporanga em Ação”. A Secretaria também está realizando entregas de itens como álcool em gel e máscaras aos atendidos pela Pasta.

Nas últimas semanas, a Secretaria de Direitos Humanos também distribuiu os itens de higiene a entidades que trabalham com pessoas que vivem em situação de ria. A ação tem o intuito de ajudar a combater a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) na cidade.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social também recebeu nesta semana, 30 cestas básicas que serão destinadas a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Desde o dia 16 de março até esta sexta-feira (17/4), a Secretaria Municipal entregou 750 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa ocorre durante todo o ano, no entanto, desde o dia 27 de março a procura pelo auxílio aumentou em virtude da pandemia do Covid-19.

A Secretaria Municipal de Assistência Social promove a entrega de alimentos à população com o intuito de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos são realizados das 10h às 13h e a equipe está tomando as medidas necessárias para evitar qualquer tipo de aglomeração no local, com agendamento de pessoas por horários estabelecidos.

Os agendamentos são realizados por meio de triagem das famílias. Os interessados no benefício devem apresentar comprovante de endereço (com data de 2020); RG e CPF de todos que moram na casa (crianças que não tiverem os respectivos documentos deverão levar certidão de nascimento); comprovante de renda (carteira de trabalho ou holerite atualizado) e estarem inscritos no Cadastro Único.