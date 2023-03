Prefeitura de Votuporanga melhora captação de água em Simonsen

Mais de 1,2 quilômetro de extensão de tubos estão sendo instalados em ruas de diversos bairros

Nesta semana, o distrito Simonsen também começou a receber novas galerias para melhorar a captação de águas de chuvas da Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental. Os tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) estão sendo instalados nas Ruas Aparecida D’Oeste, Boa Vista e Av. Mariano Corte.

Mais de 1,2 quilômetro de extensão de tubos estão sendo instalados em ruas de diversos bairros. Entre elas, nas Ruas Felício Gorayeb e Oswaldo Grandizoli, no Residencial do Lago; a Rua Cruxificia Táparo Beram, no Jardim Orlando Mastrocola; Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, na Vila América; Rua das Bandeiras, Av. Pref. Mario Pozzobon, além das ruas de Simonsen.

Cerca de R$ 790 mil de recursos estão sendo investidos nas obras, sendo, R$ 500 mil conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do apoio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari. O restante do recurso é da Prefeitura e da Saev Ambiental.