Prefeitura de Votuporanga inicia semana com nebulização veicular noturna na região sul

Ação integra cronograma de trabalho intensificado no combate à Dengue; serviço ocorrerá nos dias 09, 10 e 11 de maio

O cronograma de trabalho intensificado que a Prefeitura vem promovendo constantemente no combate à Dengue através de várias ações, terá uma nova etapa de nebulização veicular noturna na próxima semana no bairro São João, região sul do município. A prestação de serviço da Vigilância Ambiental, em parceria com a Sucen, ocorrerá na segunda (09/05), terça (10/05) e quarta-feira (11/05), das 18h às 22h.

A Secretaria da Saúde divulgou que recentemente relacionados à doença, há 7.379 casos positivos, 661 em investigação e cinco óbitos sendo três homens, um de 59 e dois de 75 anos, com comorbidades; um menino de 3 anos, também com comorbidade; e uma mulher de 32 anos, sem comorbidades. A pasta municipal aguarda o resultado de outro óbito suspeito, o de um homem, de 57 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 6/4.

O objetivo da ação é o combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor e causador da Dengue, Zika e Chikungunya, para eliminar focos e criadouros que servem de proliferação das larvas do inseto pois, no resultado do último índice de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), coletado no município entre os dias 5 e 22 de abril, a média da cidade foi de 3.9, o que é considerado como sinal de alerta ou risco, sendo que a região norte anotou o maior índice com 5.22.

Durante a nebulização, não há necessidade de que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Outras ações

Durante dez dias, em parceria com a TV Tem, a Prefeitura realizou o projeto “Cidade Limpa”, que dividiu a cidade em setores e recolheu entulhos e materiais que servem como criadouros para animais peçonhentos e também o mosquito transmissor da Dengue. A ação de nebulização veicular noturna também ocorreu, nos dias 04, 05 e 06 deste mês, nos bairros Residencial Belo Horizonte I e II, Parque Residencial Anna Munhoz Alvares e Parque Vida Nova Votuporanga III, na região conhecida como Pacaembu