Prefeitura de Votuporanga inicia obra de iluminação complementar na Arena Plínio Marin

Lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED

A Prefeitura de Votuporanga iniciou a obra de iluminação complementar da Arena Plínio Marin. As torres de estruturas metálicas começaram a ser instaladas nesta semana, após trabalho de preparação da área com a execução das bases de concreto. Com a obra, o estádio poderá receber jogos também no período noturno. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda neste mês de junho.

A obra abrange o lado da Arena onde ainda não havia recebido a melhoria e que será contemplado com iluminação de LED. O investimento nesta etapa é de cerca de R$ 700 mil.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado dos secretários de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, e de Obras, Salvador Castrequini Neto, visitou a Arena nesta sexta-feira (2/6). Na ocasião, também participou da visita, o proprietário da empresa responsável pela obra, Antonio Brito Figueiredo. “É mais uma etapa que vencemos para fazer da nossa Arena um estádio que possa sediar competições não só durante o dia, mas também no período noturno”, disse o prefeito Jorge Seba.