Prefeitura de Valentim Gentil realiza Colônia Cristã de Férias

A Colônia Cristã de Férias está de volta. Essa edição vem com o tema “vida selvagem” e contará com experiências fantásticas de exploração no habitat de animais surpreendentes. Podem participar crianças de 4 a 12 anos.

Serão 5 dias de diversão no período matutino, sendo de 17 a 21 de julho. Entre as atividades: música, jogos, histórias bíblicas, artes manuais e o incrível safari. Haverá lanche.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp 17 99673 5665. A taxa de inscrição é R$40.