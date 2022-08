Prefeitura de Valentim Gentil entrega playground ao setor social

Mais diversão e lazer. A Prefeitura de Valentim Gentil entregou nesta quinta-feira (11/08) o playground para a Secretaria de Assistência Social.

Instalada no Cras, o equipamento irá beneficiar as crianças que frequentam diferentes projetos no local no contraturno escolar.

O Prefeito Adilson Segura acompanhou a cerimônia e foi homenageado pelas crianças.

“A Secretaria de Assistência Social desenvolve vários projetos, e o playground integrará as atividade, além de proporcionar mais diversão para as nossas crianças”, disse Adilson.