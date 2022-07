Prefeitura de Valentim abre inscrições para concurso público

A Prefeitura de Valentim Gentil publicou em Diário Oficial Eletrônico nesta quarta-feira (20/07), sobre a abertura de inscrições ao concurso público Nº001/2022 para o preenchimento dos cargos e formação de cadastro reserva. As vagas são para diferentes cargos com salários que variam de R$1.292,63 a R$7.550,54.

Serão abertas vagas para: vigilante municipal, motorista, agente de defesa civil, agente fiscal de posturas, agente fiscal de rendas, coordenador de serviços municipais, monitor de esportes e lazer, técnico em segurança de trabalho, visitador sanitário, agente de contratação, assistente social, coordenador do Cras, farmacêutico sanitarista, médico atendente, médico veterinário, procurador jurídico, terapeuta ocupacional, tesoureiro e turismólogo.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site: www.cmmconcursos.com.br no período de 21 de julho até às 23h30 do dia 05 de agosto. No ato da inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para pagamento, sendo que o valor da inscrição varia de R$25 para nível alfabetizado a R$70 para ensino superior completo.

A prova objetiva (escrita) será realizada na data provável de 18 de setembro de 2022, em local e horário a ser divulgado por meio de edital, devendo o candidato acompanhar as publicações por meio do Diário Oficial do Município, site www.cmmconcursos.com.br e afixado em local de costume da Prefeitura.

A prova prática será aplicada apenas para os candidatos ao cargo de motorista.

Edital completo no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjY5OTc1 – a partir da página 180.