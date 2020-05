Apesar da quarentena no estado ter entrado em vigor em 24 de março, a prefeitura já tinha publicado um decreto municipal em 20 de março que determinava o fechamento desses estabelecimentos não essenciais.

A região com a maior quantidade de infrações identificadas é o Centro da capital, onde a prefeitura já fechou 135 estabelecimentos e a TV Globo tem flagrado aglomerações em plena luz do dia, como nas imediações do Brás, mesmo em meio à pandemia de coronavírus que já deixou mais de 4,3 mil mortos no estado de São Paulo.

A Zona Leste também tem apresentado pontos de aglomeração no comércio, e soma 130 interdições, do total de 368, segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras.

O proprietário que teve o estabelecimento fechado deve pagar uma multa no valor de R$ 9.231,65 a cada 200 metros quadrados de área construída ocupada pela atividade.

O objetivo da ação é proteger a população e evitar aglomerações, reduzindo o risco de transmissão do coronavírus, conforme as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a secretaria, as regiões que tiveram estabelecimentos interditados são as seguintes:

Sé – 135 interdições

Aricanduva – 34

Freguesia do Ó – 27

Mooca – 27

Santo Amaro – 23

Guaianases – 16

Lapa – 15

Sapopemba – 13

Vila Prudente – 13

Cidade Ademar – 10

Itaquera – 10

São Miguel Paulista – 8

Perus – 7

Pirituba/Jaraguá – 6

M’Boi Mirim – 5

Penha – 3

Casa Verde – 2

Ermelino Matarazzo – 2

Ipiranga – 2

Itaim Paulista – 2

Jaçanã – 2

Santana/Tucuruvi – 2

Campo Limpo – 1

Parelheiros – 1

São Mateus – 2

De acordo com prefeitura, os locais lacrados podem ser liberados após o período de quarentena. Caso resistam à interdição, terão a licença de funcionamento ou TPU/Autorização Temporária cassados.

A restrição atinge os atendimentos presenciais do comércio, mas as lojas podem continuar vendendo produtos através do telefone ou vendas on-line, por sites ou aplicativos.

Atendimento presencial permitido em São Paulo: