IFSP Votuporanga oferece 100 vagas para cursos rápidos na área de TI

As oportunidades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico até 06/11

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas para 100 vagas em cursos na área de Tecnologia da Informação (TI). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e as atividades acontecerão entre novembro e dezembro de 2024, na sede da unidade.

As atividades serão ministradas por estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Confira o assunto, os requisitos e os horários de cada curso:

Os interessados devem ter 14 anos de idade ou mais e preencher o formulário eletrônico disponível no site IFSP Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br

As listas dos inscritos e a de fila de espera serão divulgadas dia 7 de novembro. Os horários dos cursos estão disponíveis no site da unidade.

Atendimento. Em caso de dúvidas, os interessados podem contactar a Coordenadoria de Extensão do Campus Votuporanga pelo telefone 17 3426 6998, ou pessoalmente, das 8h às 20h, ou por email: [email protected]

O Campus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon.