De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos devem funcionar somente com 25% da capacidade e respeitar todas as determinações impostas pelo Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.

Segundo informações apuradas pelo G1, o Thermas dos Laranjais reabrirá as atrações a partir do dia 1º de maio. Já o Hot Beach abre as portas novamente no dia 6 de maio. Os dois parques estão entre os 10 mais visitados da América Latina e recebem milhares de turistas anualmente.

G1