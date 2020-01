Prefeitura de Novo Horizonte abre inscrições para concurso público com vagas na Educação

De acordo com o Executivo, 17 vagas estão sendo oferecidas. Entre os cargos estão os de ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, cozinheiro, padeiro e mecânico.

As provas serão aplicadas pelo Instituo Nacional de Soluções e Concursos (Instituto Selecon) no dia 15 de março de 2020.

A taxa de inscrição para cada um dos cargos é de R$ 60,00 e a jornada de trabalho corresponde a 40 horas semanais. Dependendo do cargo, o salário varia de R$ 1.301,92 a R$ 1.594,91.

O edital completo com todas as informações pode ser obtido através do site. Dúvidas também podem ser sanadas pelo pelo telefone 0800-799-9905. O atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 17h.