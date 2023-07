Prefeitura de Macedônia lamenta falecimento de ex-vereador

A Prefeitura Municipal de Macedônia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Marcelino da Silva, ocorrido hoje, dia 14 de julho de 2023. Antônio nasceu em 13 de junho de 1945 e dedicou grande parte de sua vida ao serviço público como vereador do município.

Antônio foi vereador de Macedônia por três mandatos, sendo eles:

5ª legislatura: 1983-1988

7ª legislatura: 1993-1996

9ª legislatura: 2001-2004

Durante seu tempo como vereador, Antônio trabalhou incansavelmente em prol do desenvolvimento e do bem-estar da comunidade de Macedônia. Sua dedicação e comprometimento deixaram marcas significativas na história política e social do município.

“Neste momento de dor, a Prefeitura Municipal também expressa os mais sinceros sentimentos e condolências a toda a família enlutada. Que encontrem conforto e forças para superar essa perda irreparável”, lamenta o prefeito Reginaldo Marcomini.