Prefeitura de Macedônia abre inscrições para composição de Conselho

A Prefeitura Municipal de Macedônia informa que de hoje, 29 de novembro, a 13 de dezembro de 2022 estará com as inscrições abertas para composição do quadro do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos do município de Macedônia.As funções dos membros não serão remuneradas.

Documentação necessária: levar envelope lacrado com xerox (RG, CPF e Comprovante de endereço) no Fundo Social de Solidariedade de 29/11 a 13/12 das 08h às 11h e das 13h às 16h.Ter mais de 18 anos e ser residente em Macedônia.

Mais informações no link abaixo:

DIÁRIO OFICIAL DE MACEDÔNIA