Prefeitura de Fernandópolis lamenta morte de Geraldo Ricco

NOTA OFICIAL:

Nos despedimos com tristeza hoje do Geraldo Rico, ele que durante décadas alegrou os fernandopolenses e toda região com seus programas de rádio, caravanas musicais e nos encontros das Companhias de Reis.

Geraldo lutava contra um câncer e até seus últimos dias de sua vida sonhava em voltar aos microfones.

A Comunicação regional perde hoje um dos mais importantes nomes do rádio que será eternizado em nossas memórias.