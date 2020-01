Prefeitura convoca oito profissionais de Concursos Públicos

Do Concurso Público nº 001/2019 foi convocado um profissional para Educador Infantil. Já do Concurso Público nº 002/2019, foi convocado um profissional para Agente Comunitário de Saúde I – Área 10 – Policlínica.

Seis profissionais foram convocados do Concurso Público nº 003/2017, sendo quatro para Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino) e dois para Especialista em Saúde XIV – Enfermagem.

Os convocados devem comparecer junto a Secretaria Municipal da Administração, localizada na Rua Pará, nº 3227, Centro, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida no dia 5 de fevereiro, às 8h, sendo que o não comparecimento no prazo corresponderá à desistência.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão – Link Concursos. O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal da Administração no dia 6 de fevereiro, às 7h30, para realização de exame médico admissional. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

700 novos servidores

Desde que assumiu o Governo, o Prefeito João Dado busca promover concursos públicos e processos seletivos voltados à população em geral, além de valorizar os funcionários públicos efetivos, com a criação das funções de confiança ocupadas exclusivamente por servidores efetivos.

Desde 2017, 700 candidatos foram convocados entre concursos públicos e processos seletivos, sendo 220 no primeiro ano; 168, em 2018; 239, em 2019; e 73, neste ano, até o momento.

No Governo João Dado foram abertos cinco concursos públicos e dois processos seletivos.