Prefeitura convoca novos diretores, vice-diretores e coordenadores de escolas

Convocações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (4/10)

A Prefeitura de Votuporanga convocou 48 novos servidores para os cargos de diretores, vice-diretores e coordenadores de escolas. As convocações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (4/10) e podem ser consultadas através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDEwNzEz

Os convocados deverão se apresentar junto à Secretaria Municipal da Educação, na Rua Pernambuco nº 4865 – Patrimônio Novo, no dia 19 de outubro, às 8 horas. O não comparecimento, corresponderá à desistência.

Essas foram as primeiras convocações do Concurso Público 1/2023 cujas provas foram aplicadas no dia 18 de junho. Além da prova objetiva e de títulos, os candidatos também passaram por avaliação psicológica.