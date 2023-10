Tempo: Calor persiste, mas com chuva em Votuporanga

Mesmo com a presença de pancadas de chuva, os termômetros devem registrar máxima de 38°C no sábado (7).

Todo o Estado de São Paulo enfrenta uma semana de tempo instável devido à combinação de alta umidade, de calor e da passagem de uma nova frente fria. Em Votuporanga, após um período de forte calor e baixa umidade relativa do ar, o Climatempo aponta a presença de chuva para amenizar as altas temperaturas, no entanto, os termômetros devem registrar máxima de 38°C.

Outro fator de preocupação em período de calor é a umidade relativa do ar (URA) que apresenta melhora, mas ainda abaixo dos índices considerados ideais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano fica em torno de 40% e 70%.

Confira a previsão do tempo durante a semana em Votuporanga: