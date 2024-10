Homem morde sucuri para escapar de ataque

Um vídeo que viralizou nas redes no domingo (29) exibe o momento em que um homem foi atacado por uma sucuri enquanto nadava em um rio em Terra Santa, oeste do Pará. O homem, que não foi identificado, lutou pela vida e surpreendeu ao morder a cobra para escapar do ataque. Outras pessoas presentes no local tentaram ajudá-lo, puxando a cobra pela cauda.

Nas imagens, a sucuri se enrola em torno do corpo da vítima, enquanto ele luta para se livrar. O homem então morde a cobra, forçando-a a soltá-lo.

Após o ataque, as pessoas que estavam no local conseguiram retirar a sucuri da água, segurando-a pela cabeça. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima após o ataque.