Prefeitura: Consórcio Cidas recebe recurso estadual para aquisição de usina móvel

Reunião também tratou da adesão do município de Sebastianópolis do Sul

Em reunião realizada na última quinta-feira (12/05) no auditório do Parque da Cultura, o prefeito Jorge Seba, também presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas), esteve reunido com prefeitos e representantes técnicos de dez municípios, de um total de 12, que integram o Consórcio, para discutirem temas de desenvolvimento e também execução de ações e projetos ambientais com foco em uma gestão municipal sustentável.

Entre os assuntos abordados, destaque para o financiamento que será concedido pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop), na modalidade não reembolsável no valor de R$3.232.500,00 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil reais e quinhentos reais), ao Consórcio para a aquisição de Usina Móvel de RCC e Cavalo Mecânico, conforme critérios de exigências legais, além da adesão de Sebastianópolis do Sul que passa a compor o grupo de municípios do Cidas.

O Consórcio, presidido pelo prefeito Jorge Seba, é composto por 12 municípios da região noroeste paulista, são eles: Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil, Votuporanga e o recém integrante, Sebastianópolis do Sul.