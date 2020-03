Com 528,56 m² de área construída, a obra contará com R$ 1,2 milhão de recursos do Deputado Federal e vice-governador Rodrigo Garcia.

A Visita Técnica das empresas interessadas na licitação será efetuada até o dia 13 de março de 2020, por representante, devidamente credenciado. O agendamento deve ser realizado pelo telefone (17) 3405-9700 – Ramal 9814, no horário das 9h às 15h.

Já os envelopes serão recebidos até às 13h30 do dia 16 de março de 2020, na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, na Rua Pará nº 3227 – Patrimônio Velho. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Secretaria Municipal da Administração ou ainda pelo site: www.votuporanga.sp.gov.br.