Casos de covid aumentam em pequenos municípios da região

Casos positivos vêm aumentando em pequenos municípios do noroeste paulista. O fato que chamou a atenção foi para Pontalinda, na região de Jales que registra três casos positivos com um óbito. A vítima estava internada na Santa Casa de Jales.

Outro município que os casos aumentaram foi em Dolcinópolis, com dois positivos para a infecção, além de Valentim Gentil com outros cinco casos confirmados. Meridiano segue com apenas um caso positivo.

Já Santa Salete se destacou com registro de nove casos, após uma família com seis pessoas ser contaminada.

Região Noroeste