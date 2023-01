Prefeitura abre inscrições para curso de Braile em parceria com o IDAV

“Braile para todos” terá a duração de cinco meses, totalizando 40h; curso é gratuito e com vagas limitadas

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos, está com vagas abertas gratuitas para o curso básico de aprendizado do sistema Braile, que é uma escrita tátil utilizada por pessoas cegas ou com baixa visão. O curso será realizado em parceria com o IDAV (Instituto do Deficiente Audio Visual de Votuporanga), e conta com o apoio do CMDPcD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), lotado na Secretaria de Direitos Humanos.

Presente no lançamento do curso e na aula magna de braile, o prefeito Jorge Seba relembrou que a atual administração tem feito ações que visem a inclusão social, como a criação da carteirinha PCD. Ele elogiou a iniciativa de ser lançado, justamente no dia em que se comemora o Dia do Braile (4/1), um curso gratuito na respectiva área. “Vamos imprimir em nosso governo a luta pelo social, pois todos somos iguais. Que as futuras gerações possam se mobilizar para esse tipo de ação”, falou.

As aulas serão ministradas pelo professor Dr. Lucas Martins Mira, bacharel em Direito e especializado em braile. Presente na aula magna, Lucas ensinou brevemente para o prefeito Jorge Seba e os presentes como será aplicado o método de ensino. “O aluno vai conhecer a máquina, aprender o alfabeto e como escrevê-lo no sistema braile. Em seguida, terá repertório para ler o que escreveu”, disse.

O prefeito Jorge Seba foi o primeiro a utilizar a máquina e escreveu com o auxílio do professor: “obrigado, Lucas”, uma forma de reconhecer o empenho em ensinar para todos o sistema braile.

Em sua fala, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, destacou que o braile é um verdadeiro símbolo de inclusão. “Estamos trabalhando para que todos sejam tratados sempre de maneiras iguais. Podem contar sempre com o nosso apoio”.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, mais uma vez agradeceu ao prefeito por todo apoio em prol das ações da pasta. Para ele, firmar parceria com o IDAV ajudará a difundir o uso desse sistema para a sociedade. “Políticas de inclusão são fortes marcas desta gestão municipal. O sistema braile é uma das ferramentas para garantir a inclusão dessas pessoas à sociedade, possibilitando que pessoas cegas ou com baixa visão possam desenvolver a leitura e a escrita e, dessa forma, exercer a cidadania”, falou.

O presidente do CMDPcD, Eloi Novaes Marques, analisa que o aprendizado em braile facilita a comunicação e identificação das pessoas com deficiência. “Criamos acessibilidade e equidade para todos. Sou o primeiro aluno deste curso e peço que todos que puderem possam se inscrever e aprender”.

A presidente do IDAV, Izabel Ricardo Araújo, agradeceu a todos por darem ênfase aos deficientes visuais e colocou a entidade a disposição para mais parcerias.

Vagas e inscrições

Serão ofertadas 30 vagas. O curso será semanal e terá a duração de cinco meses, totalizando 40 horas e no final o aluno receberá certificado. As aulas começam no dia 11 de janeiro no IDAV, que fica na rua Dona Maria de Freitas Leite, n.º 2.704, bairro Cidade Nova.

Os interessados podem fazer as inscrições no setor da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na rua São Paulo nº 3.771, centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.