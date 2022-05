Prefeito Jorge Seba recebe novos veículos do Governo do Estado em evento em Rio Preto

Patrulha Agrícola, Defesa Civil e Saúde são as áreas contempladas com veículos recebidos nesta segunda-feira

O prefeito Jorge Seba participou do evento Governo na Área promovido pelo Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (2/5), em Rio Preto. No ato, o governador Rodrigo Garcia realizou a entrega de veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP para municípios da região noroeste.

Votuporanga foi contemplada com duas viaturas para a Defesa Civil, uma pá carregadeira para a Patrulha Agrícola, além de uma ambulância e uma van para a Saúde. As conquistas contaram com apoio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari. Com investimento do Estado superior a R$ 145 milhões, os veículos e maquinários foram destinados a 96 municípios.

“São veículos de extrema importância para ampliar a prestação de serviços públicos em áreas prioritárias como a Saúde, por exemplo. Além disso, estamos recebendo veículos para fortalecer o trabalho da nossa Defesa Civil”, disse o prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário da Cidade, Marcelo Coienca, e da equipe técnica da Defesa Civil.

Durante o evento, Seba também assinou outros dois convênios com o Governo do Estado para obter um trator com equipamentos agrícolas e uma retroescavadeira também para a Patrulha Agrícola. “Seguimos equipando nossa frota de maquinários que prestam importante serviço aos produtores rurais da nossa cidade e também na manutenção de nossas estradas rurais”, concluiu o prefeito.

Encontro de primeiras-damas

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, também participou do evento realizado pelo Governo de SP em Rio Preto, sob coordenação da primeira-dama do Estado, Luciana Garcia. Durante o encontro, Luciana Garcia reuniu mais de 70 primeiras-damas e apresentou os programas do Fundo Social São Paulo.

Rose Seba foi uma das escolhidas para fazer uso da fala e agradeceu ao Fundo Social São Paulo pelas inúmeras parcerias firmadas com o município, entre elas, a entrega de cestas básicas. As primeiras-damas também visitaram a Cooperativa de Coleta Seletiva, Beneficiamento de São José do Rio Preto (Cooperlagos).