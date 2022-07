Prefeito Jorge Seba conquista mais R$ 13 milhões para recapeamento de marginais e avenidas de entrada da cidade

Recurso foi conquistado por intermédio do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, junto ao Governo do Estado de São Paulo

O prefeito Jorge Seba esteve em São Paulo nesta semana e conquistou mais R$ 13 milhões para recuperação de ruas e marginais de Votuporanga junto ao Governo do Estado, por intermédio do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

“Já havíamos conquistado R$ 6 milhões que estão sendo investidos em cerca de 140 quarteirões. A obra, inclusive, já segue para etapa final, com 93% do cronograma já concluído. Agora, receberemos mais R$ 13 milhões para recuperar as marginais e avenidas de entrada da cidade. Há anos essas ruas e marginais não recebem recapeamento”, disse o prefeito Jorge Seba.

A Avenida Antônio Augusto Paes e seus prolongamentos serão uma das vias contempladas nessa nova etapa de obras. “Nosso agradecimento ao governador Rodrigo Garcia que tem liberado importantes recursos para nossa cidade e região”, disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

Pavimentação da Estrada do Chaparral

O prefeito Jorge Seba também recebeu a confirmação de mais uma importante e aguardada obra, a pavimentação da Estrada do Chaparral, a VTG 287 (Estrada Municipal José Torres Garcia) que liga a Rodovia Péricles Bellini (SP 461) à Estrada Municipal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27). “É uma obra que vai beneficiar o escoamento da nossa produção agrícola, com mais mobilidade e segurança para os veículos e motoristas que transitam diariamente por essa importante estrada”, disse o prefeito.

“O Governo do Estado já publicou a licitação e finalmente os moradores daquela região deixarão de sofrer os impactos causados pelo intenso tráfego de caminhões da usina que passam pela estrada diariamente”, explicou o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

Desfavelamento

Ainda na agenda pela capital paulista, o prefeito visitou a CDHU, onde foi recebido pelos arquitetos Renato Pereira, Carlos Evaristo e Pablo Palma, além do Gerente Regional da CDHU, Osvaldo Carvalho. Na ocasião, Seba obteve a confirmação da aprovação do projeto urbanístico das casas que serão construídas pelo programa de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve, Olímpio Formenton e Pró-Povo.

Na sequência, o projeto será remetido à Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), que é o órgão estadual de aprovação de conjuntos habitacionais. “Estamos acompanhando cada etapa do processo do desfavelamento e temos a tranquilidade de que ele caminha a passos largos, sempre com o apoio do deputado Carlão”, disse o prefeito.

Outras conquistas

Durante a viagem a São Paulo, o prefeito Jorge Seba participou de um evento realizado pelo Governo do Estado para liberação de mais de R$ 3,5 bilhões em obras e serviços para municípios paulistas. O evento ocorreu no Memorial da América Latina. A liberação dos recursos foi feita sobre convênios já assinados entre as prefeituras, instituições e o governo paulista, uma vez que a legislação eleitoral impede que novos convênios e recursos voluntários sejam realizados a partir de 2 de julho. São pedidos feitos pelos municípios para ações que visam melhorias diretas para a população.

Além da liberação dos recursos para o recapeamento das marginais e para a pavimentação da Estrada do Chaparral, Jorge Seba acompanhou também a autorização de outros R$ 2,2 milhões para a Santa Casa de Votuporanga e de R$ 250 mil para aquisição de equipamentos e assistência social.

Na área de saneamento básico, o prefeito também recebeu a confirmação de investimentos para elaboração de diagnóstico do sistema de saneamento municipal, conforme o Decreto Estadual nº 66.565, de 16 de março de 2022, que prevê a destinação de recursos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para municípios paulistas de até 100 mil habitantes.