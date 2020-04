“Estamos estudando novas medidas para adotarmos diante do cenário que vivenciamos do Coronavírus em Votuporanga. Tivemos uma reunião do Comitê de Crise e estamos conseguindo manter números que nos permitem uma flexibilização maior para não afetarmos ainda mais a nossa economia local”, disse o Prefeito João Dado.

Unifev

Pela Unifev, o Presidente da Fundação, Celso Penha Vasconcelos, trouxe ao Prefeito João Dado uma discussão sobre a possibilidade de retorno gradativo às aulas presenciais nos cursos superiores, com adoção de medidas necessárias de proteção. “Estamos aguardando ansiosos pela volta à normalidade e estamos preparados para atender nossos alunos e docentes de maneira segura. Sabemos que os cursos de nível superior, por exemplo, são importantes para a comunidade, principalmente os da área da Saúde que contam com alunos em regime de internato e estágios que tanto contribuem com os atendimentos à comunidade”, disse.