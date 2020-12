O Prefeito João Dado apresentou ao Secretário os resultados do trabalho que o Município vem desenvolvendo frente à Educação. “Somos o 1º lugar do Brasil no Acesso à Educação, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo feito pelo Centro de Liderança Pública e Sebrae. No IDEB, tivemos média de 6.9 e ultrapassamos as médias nacional e estadual”.

“Essa foi uma visita honrosa, e no campo da educação, o secretário veio a cidade já tendo conhecimento que Votuporanga é um destaque, é uma Capital da Educação. Dessa forma, para nós, é uma honra o que o nosso Secretário Estadual e Ministro da Educação [em 2018] fez para Votuporanga”, disse o Prefeito João Dado.

O Secretário Estadual falou sobre como Votuporanga tem sido destaque, tanto nas escolas estaduais como nas municipais. “Votuporanga é conhecida como a Capital da Educação e isso se torna mais claro com os resultados que são relevantes. Nesta pandemia é importante que Votuporanga dê cada vez mais exemplos de como a educação precisa voltar, sempre priorizando as crianças”.

Rossieli Soares esteve em Votuporanga para visitar a Escola Estadual “Professora Sarah Arnold Barbosa” (SAB), que ficou em primeiro lugar em qualidade do aprendizado e rendimento escolar, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Após a visita na escola, o Secretário se encontrou com o Prefeito João Dado e Assessores.