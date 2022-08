Prefeito entrega obra de reforma do CRAS Norte

Reforma da cobertura, rampa de acessibilidade, pintura geral do prédio e paisagismo foram algumas das melhorias

O prefeito Jorge Seba entregou, nesta terça-feira (30/8), a reforma do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) “Anna Ferreira de Queiroz” localizado na Rua João Lopes Rodrigues, no bairro Jaboticabeiras, Zona Norte. O ato contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; da secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Azevedo; dos vereadores Prof. Djalma, Valdecir Lio e Jurandir Silva, além de servidores municipais e público atendido pelo Cras.

Cerca de R$ 111 mil foram investidos na reforma geral da cobertura do prédio, na construção do muro de divisa e de rampa de acessibilidade, na troca do forro do corredor que dá acesso à sala multiuso, na construção do piso de concreto na área externa, na pintura do prédio e em paisagismo.

“Investimos recursos próprios da Prefeitura porque entendemos que o prédio necessitava de melhorias. Aqui é onde as pessoas buscam o atendimento primário na área social e precisamos oferecer este serviço de forma digna a todos. Desta forma, o Cras segue contribuindo na transformação de vidas”, disse o prefeito.

O evento fez parte do calendário de aniversário dos 85 anos de Votuporanga.